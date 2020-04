Suposto vídeo íntimo do namorado da mãe de Neymar vaza na web; confira

Tiago Ramos, novo namorado da mãe de Neymar, teve sua vida vasculhada ao máximo desde a revelação do relacionamento. A nova polêmica com o modelo é um suposto vídeo íntimo que está rodando nas redes sociais nesta terça (14/04).

Ademais, o vazamento foi citado pelo jornalista Fefito, do UOL. A gravação mostra um homem, não é possível identificar que seja Tiago, que levanta a camisa em frente a um espelho e, em seguida, abaixa a calça, deixando seu órgão genital à mostra.

Vale lembrar que diversos supostos relacionamentos de Tiago Ramos foram expostos, como com Carlinhos Maia e até o cozinheiro particular de Neymar. Confira alguns comentários sobre o suposto vídeo íntimo.

tava era demorando pra vazar a nude do padrasto do neymar — sugarboo (@bezerrrinha) April 14, 2020

Gente sério mesmo q tem nudes do padrasto do Neymar ?? Esse vídeo é ele mesmo?👀 — FELIPE KALIMANN (@Felipe_jesi) April 14, 2020

Crl o nude do padrasto do neymar kkkkkk benza deus — Passitos (@bpassos_) April 14, 2020

Minina, recebi um suposto vídeo nude do novo padrasto do Neymar e olhaaaaaaaa, entra na minha casa, entra na minha vida e me levaaaaaa. 😈

Que benção senhor! 🙌🏼 Se não for real, já vale só de ver essa beleza! 😍

— Marcello (@marcelloas) April 14, 2020

Conheça Tiago Ramos, o jovem e polêmico namorado da mãe de Neymar

Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar, impressionou o país no último sábado (11/04) ao revelar o relacionamento com Tiago Ramos, um gamer e modelo de 23 anos. Além de chamar atenção pela diferença de idade, já que Nadine tem 52 anos, foram divulgados outros namoros que o jovem teve antes da matriarca do jogador da seleção.

O bonitão, segundo o colunista Leo Dias, já teria se relacionado com Carlinhos Maia e Mauro, um cozinheiro que trabalha para Neymar. Inclusive, Mauro deu detalhes de como Tiago conheceu Nadine.

Ainda segundo Leo Dias, o moço estaria já morando com o cozinheiro em Paris, em um relacionamento sério. Contudo, começou a mudar quando Tiago conseguiu entrar no círculo social de Neymar, chegando a ir a camarotes nos estádios para ver os jogos do PSG, clube atual do jogador.

Em seguida, ao ir em uma festa de aniversário de Neymar, Tiago conheceu Nadine, engatando o namoro. Mauro foi pego se surpresa e rompeu com o modelo. Já com Carlinhos Maia, Tiago teria ficado pouco tempo, em uma época que o youtuber estava separado do hoje marido Lucas Guimarães.

Contudo, não para por aí. Fábia Oliveira, do Jornal O Dia, informou que Tiago também se relacionou com Irinaldo Oliver, assessor de imprensa do time do São Paulo. Oliver confirmou o namoro, que aconteceu entre 2017 e 2018.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários