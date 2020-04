Tampinha Bittar sonha em ser vereador no Quinari: “Precisam de transparência”

Conhecido no município de Senador Guiomard por conduzir e executar inúmeros projetos sociais beneficentes, o ex-secretário municipal do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) da cidade, Antônio Leildo Oliveira da Silva, mais conhecido como Tampinha Bittar, almeja concorrer às eleições 2020 para atender o seu sonho de ajudar ainda mais a população.

Tampinha deverá entrar no pleito para disputar uma vaga na Câmara Municipal pelo Solidariedade.

Com 42 anos e uma vida política de mais de 20, sua trajetória com o senador da República pelo Acre, Marcio Bittar, foi o suficiente para ter em seu coração o sonho de ser político despertado.

“Desde adolescente eu sigo o senador Marcio em sua vida política, nos compromissos de campanha, e isso me fez ter o sonho despertado de ajudar a população, que tanto precisa de políticos comprometidos”, explicou.

Antônio disse que a necessidade da população neste momento é ter representantes transparentes no exercício da função.

“Precisam de pessoas comprometidas com o mandato e com a população, que façam seus trabalhos com transparência”, argumentou.

Na ocasião, o ex-secretário também agradeceu o apoio da deputada federal Vanda Milani, que de acordo com ele, tem conduzido com muita responsabilidade o seu mandato.

“Vanda Milani é uma grande parceira desse projeto. Ela que tem feito um trabalho tão sério e de compromisso com o povo do Acre”, salientou.

Pai de duas filhas, Tampinha acredita que Senador Guiomard carece de uma busca incensante por parte dos representantes por emendas parlamentares que façam crescer o município, em todos os aspectos.

“Meu compromisso é este. Estou empenhado para lutar por isso. Precisamos ter novas relações para trazer mais recursos para nosso município”, finalizou.

