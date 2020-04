Sem casos de covid-19, Tarauacá terá ‘toque de recolher’ e acesso ao município é restringido

Com o avanço no número de casos diagnosticados no interior do Acre, a prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, decretou toque de recolher nesta quarta-feira (15) no município.

A ação ocorrerá das 20h às 5h, como forma de combater o vírus que ainda não afetou nenhuma pessoa no município. Em caso de descumprimento, a polícia poderá, inclusive, fazer a apreensão de veículos e condução.

A decisão de Marilete se deu por conta do número de pessoas nas ruas, que não obedece a orientação, de acordo com o decreto publicado.

Além da medida interna, Vitorino também afirmou que todas as vias de acesso à cidade estão fechadas, para que ninguém que venha de outro município entre em Tarauacá.

A Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros estão atuando na fiscalização.

