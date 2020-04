Depois de anunciar o Manu no terceiro lugar do BBB20, Tiago Leifert entra em contato com a casa mais amada e vigiada do Brasil pela última vez. É a hora de saber quem é a campeã da edição histórica do Big Brother Brasil. No jardim, Manu, Rafa e Thelma se abraçam, enquanto o apresentador faz o discurso.

“Rafaella, claro que houve solidão no começo. Você vibra em uma frequência muito diferente. E quando você sente essa vibração estranha, você se fecha. Quando você entendeu o que estava acontecendo, você se abriu de novo. Você realmente capta tudo. Mas isso traz o que você tem de melhor. Você foi a porta-voz das mulheres. Você é a capitã, a influenciadora. A gente precisava de você”, declara Leifert.

Em seguida, o apresentador diz: “Thelminha, representar é o que você faz de mais bonito. Quando caiu o muro, e vocês viram o que estava do outro lado… A Thelma foi a primeira a bater no peito e a falar: ‘Não tenho medo de nenhum deles’. Sabe por que a Thelma foi esse ícone? Porque ela está acostumada. A Thelma estava sempre contra a estatística. Ela ‘samba na cara’ da sociedade”.

Veja mais fotos AQUI

Leifert continua: “Temporada histórica. Algumas pessoas dizem que foi a melhor de todos os tempos. Eu acho que é. Mas eu sou suspeito para falar. A gente falou de assuntos muito importantes aqui dentro. A gente conseguiu falar com leveza e inteligência de assuntos muito difíceis”.

Thelma é a campeã do BBB20, com 44,1% dos votos. Rafa recebeu 34,81%.

Na sequência, a médica comemora, e abraça Manu e Rafa. Depois, as sisters se dirigem ao pódio da 20ª edição do BBB.

