Thelma é a grande vencedora do BBB 20, com 44,10% dos votos

Thelma Assis foi a vencedora do BBB 20, que chegou ao fim nesta segunda-feira, 27, com 44,10% dos votos. A ganhadora superou Rafa Kalimann, vice-campeã, que teve 34,81% e Manu Gavassi que ficou na 3ª colocação, com 21,09%, na grande final do Big Brother Brasil.

O último BBB da temporada trouxe os ex-participantes participando por meio de transmissões de vídeo diretamente de suas casas, por conta da pandemia do novo coronavírus. Foi exibida parte da repercussão do programa entre personalidades e nas redes sociais em sequência.

As três finalistas ainda receberam mensagens do pai de Manu, marido de Thelma e da mãe de Rafa durante seu último dia na casa.

Confira abaixo como se inscrever para o BBB 21 e relembre os principais acontecimentos do Big Brother Brasil em 2020.

O apresentador Tiago Leifert anunciou que as inscrições para a 21ª edição do Big Brother Brasil foram abertas na noite desta segunda-feira, 27, durante a final.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários