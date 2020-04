Tom Brady quebra quarentena e leva advertência da Prefeitura

O atleta se mudou para a cidade na Flórida há cerca de um mês, depois de assinar contrato com o Tampa Bay Buccaneers

Os Estados Unidos estão levando a quarentena a sério, e ninguém é exceção à regra. Tom Brady, a maior estrela da NFL no país e marido da top model Gisele Bundchen, foi abordado pela polícia e advertido publicamente pela Prefeitura de Tampa depois de ser flagrado treinando em um parque público da cidade, já que os locais estão fechados devida à pandemia do coronavírus.

O atleta se mudou para a cidade na Flórida há cerca de um mês, depois de assinar contrato com o Tampa Bay Buccaneers.”Nossos parques estão fechados, então há muita vigilância no entorno deles. Uma de nossas vigias viu uma pessoa se exercitando em um parque no centro da cidade. Ela foi até a pessoa para dizer que o local estava fechado. E era Tom Brady”, explicou Jane Castor, a prefeita de Tampa, em uma entrevista ao WFLA News.

O Twitter oficial da cidade chegou a marcar o astro em um post pedindo para que ele fique em casa.”Desculpe, Tom Brady. Nossos parques mal podem esperar para dar as boas vindas a você e a toda nossa comunidade com muitos sorrisos. Mas, até que isso seja possível, por favor fique seguro em sua casa e nos ajude a achatar a curva”, diz a mensagem.

O astro da NFL não se pronunciou sobre o incidente.Tom Brady foi contratado pelo time Tampa Bay Buccaneers por U$ 50 milhões e se mudou para uma casa de 27 mil metros quadrados avaliada em R$ 40 milhões.

De acordo com informações do Daily Mail, o imóvel fica no arquipélago de Davis Islands, conhecido ser uma das melhores regiões de Tampa. A casa possui sete quartos, nove banheiros, piscina e docas. E ainda assim Tom Brady não achou um espacinho para treinar lá dentro.

