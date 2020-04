Tradicional Feira do Peixe é suspensa em Rio Branco por causa do coronavírus

Infelizmente, por conta do isolamento social proposto para combater o coronavírus no Acre e no restante do Brasil, a Feira do Peixe, que acontece todos os anos para trazer à mesa dos rio-branquenses uma alimentação à base de pescado durante o período da Semana Santa, está suspensa.

A decisão é da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e de Desenvolvimento Econômico e embora o evento não aconteça como de costume, para evitar aglomerações e possíveis contaminações, a possibilidade dada pela pasta é recorrer aos mercados dos bairros da Capital para não ficar sem o alimento.

“A Feira do Peixe não ocorrerá esse ano, em cumprimento ao decreto estadual e às orientações dadas pelo Ministério da Saúde. Precisamos resguardar as vidas neste momento. No entanto, reiteramos que é possível adquirir o pescado para a Semana Santa nos mercados dos bairros”, explicou o secretário Paulo Sérgio Brãna.

Mesmo com a sugestão, Paulo Sérgio orientou que a população não deixe para comprar peixe de última hora, para não correr o risco de tumultuar os locais de venda.

“Vá o quanto antes, para evitar aglomerações, sem esquecer as recomendações de higienização dadas pelo Ministério da Saúde”, frisou.

Além disso, o secretário pediu que ao entrar por um lado para comprar o produto, o consumidor possa sair pelos fundos do local.

Ciente das consequências da suspensão da feira que reúne mais de 20 mil pessoas todos os anos e traz grande rendimento aos piscicultores de Rio Branco, a pasta decidiu que até o final de julho, dependendo da situação epidemiológica da cidade, uma feira será organizada para reparar os danos e beneficiar ambos os lados.

Em Rio Branco, os pontos de venda de peixes durante esta quarentena são: Mercado Elias Mansour, Mercado da Estação Experimental, Mercado do Peixe no Ceasa, Mercado do bairro Rui Lino, Mercado do bairro 6 de Agosto e Mercado do bairro Amadeo Barbosa.

