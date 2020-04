Três novas mortes por coronavírus ocorreram na noite de domingo e madrugada desta segunda

Um homem de 42 anos está entre as três vítimas. Um idoso e uma mulher são as outras duas

Um homem de apenas 42 anos está entre os três novos óbitos por coronavírus no Acre, informou o Boletim Epidemiológico desta segunda-feira (27) da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre). O paciente tinha diabetes e, por conta disso, desenvolveu a forma grave da covid-19, não resistindo aos sintomas.

Internado no Pronto-Socorro de Rio Branco desde o dia 22, ele é o segundo mais jovem a morrer pela doença no estado. No último dia 14, um motorista de aplicativo de apenas 34 anos, também diabético e hipertenso, perdeu a vida para o novo vírus.

Os outros dois novos óbitos são de uma idosa de 74 anos com histórico de doença cardíaca, diabetes e hipertensão, e de um senhor hipertenso de 60 anos. A primeira estava internada na Fundação Hospitalar do Acre e o segundo, no PS desde o dia 23.

Todos os três eram de Rio Branco e morreram na última noite. O homem de 42 anos e a idosa faleceram ainda no domingo (26). O outro perdeu a vida nas primeiras horas desta segunda.

Já são 14 óbitos por coronavírus no Acre desde o dia 6 de abril, quando foi registrada a primeira vítima fatal. A capital registra 13 mortes. Plácido de Castro completa a lista, com um óbito no dia 15.

