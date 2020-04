Três pessoas morreram na Upa na tarde deste sábado com sintomas de covid-19

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa que três pessoas morreram na tarde deste sábado, 18, com sintomas de contaminação por coronavírus, sendo que em uma delas, o resultado do exame deu positivo para a doença. Todos estavam internados na UPA do Segundo Distrito, referência no combate aos efeitos da Covid-19, em Rio Branco.

O primeiro caso é de um marceneiro de 32 anos, cujas iniciais do nome são L. A. S. Na última quinta-feira, 16, o marceneiro havia procurado a UPA do Segundo Distrito com sintomas de pneumonia. Foi internado pelo médico plantonista, mas resolveu deixar a unidade por conta própria.

Ele sofreu piora e nesta sexta-feira, 17, retornou com quadro grave de dispneia [respiração ofegante e descompassada], morrendo por volta das 14 horas deste sábado, 18. O exame do marceneiro ainda aguarda resultado do Centro de Infectologia Charles Mérieux, em Rio Branco.

O segundo caso de óbito deste sábado, 18, é o da idosa R. O. M., de 61 anos, técnica de enfermagem aposentada que foi internada também na UPA do Segundo Distrito, com sintomas de dispneia intensa, na tarde de quinta-feira, 16.

O administrador de empresa M. U., de 51 anos, foi a terceira vítima da tarde deste sábado, 18. Ele estava internado há um mês no Hospital Santa Juliana, depois de ser diagnosticado com câncer. Um exame para Covid-19 deu positivo e ele teve de ser transferido para UTI do PS com quadro clínico grave.

O número de mortes oficialmente pela doença é de 6 casos, sendo que outros três óbitos aguardam resultado pelo Centro Mérieux, entre eles a moradora de Plácido de Castro.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários