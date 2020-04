Trump anuncia que vai suspender verba dos EUA para OMS

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (14) que vai ordenar a suspensão do envio de verbas para a Organização Mundial de Saúde (OMS). Ele acusa a organização de lidar de forma inadequada com a pandemia de coronavírus.

Há uma semana, Trump havia ameaçado cortar a verba durante uma entrevista coletiva, reclamando que a OMS poderia “ter avisado antes” sobre o perigo do coronavírus. Horas antes, ele havia postado uma mensagem se queixando que a organização dava muita atenção à China.

Nesta terça, Trump abriu sua coletiva diária anunciando o corte.

“Hoje estou instruindo minha administração a interromper o financiamento da OMS enquanto uma revisão é conduzida para avaliar seu papel (da OMS) na severa má administração e no encobrimento da disseminação do Coronavírus”, disse.

Ainda segundo Trump, a OMS tem problemas “do tipo que ninguém acreditaria” e a revisão deve levar de 60 a 90 dias.

Ele diz que, ainda em dezembro de 2019, havia “informações críveis” de que o vírus seria transmissível de uma pessoa para outra, mas que a OMS desprezou a gravidade da ameaça e não respondeu de maneira apropriada.

“Tantas mortes foram causadas por seus erros”, afirmou.

“Por enquanto, redirecionaremos a saúde global e trabalharemos diretamente com outras pessoas. Toda a ajuda que enviarmos será discutida em cartas muito, muito poderosas e com grupos muito poderosos e influentes e grupos inteligentes”, acrescentou.

Em comunicado divulgado horas depois, o secretário geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse que “não é hora” de reduzir o repasse recursos à OMS.

“Agora é hora de unidade e de a comunidade internacional trabalhar junto com solidariedade para parar esse vírus e suas consequências desastrosas”, afirmou.

Criticas à Trump

Trump foi duramente criticado durante as primeiras semanas da pandemia por sua demora em tomar ações, mesmo quando já haviam sido registrados os primeiros casos nos Estados Unidos. O presidente chegou a dizer, em março, que a situação estava “totalmente sob controle” no país, atualmente o local com mais casos confirmados e mortes provocadas pelo coronavírus no mundo.

Nesta terça-feira, de acordo com dados da universidade Johns Hopkins, os EUA tinham 594.207 casos, e 25.402 mortes.

Ainda durante a coletiva, Trump falou sobre respiradores artificiais, e voltou a dizer que não faltarão aparelhos nos hospitais de todo o país.

A essa altura, ele aproveitou para provocar Andrew Cuomo, governador do estado de Nova York – o mais atingido do país – dizendo que o pedido deste por mais respiradores era “ridículo”, e o ex-presidente Barack Obama, a quem culpou por um baixo estoque federal do equipamento – embora ocupe a presidência desde janeiro de 2017.

Reabertura da economia

Após uma declaração polêmica na segunda-feira – quando afirmou que “quando alguém é o presidente dos Estados Unidos, a autoridade é total” – ao dizer que decidiria sozinho quando a economia do país seria reaberta, o presidente voltou a tocar no assunto de forma mais moderada. “Os planos para reabrir o país estão quase finalizados e em breve estaremos compartilhando detalhes e novas diretrizes com todos”, disse.

Assim como decretaram as quarentenas e, em alguns casos, penalizações, os governadores também têm poder para decidir quando autorizar a abertura de estabelecimentos e retomada de atividades em cada estado.

Trump, entretanto, afirmou que vai “autorizar” os governadores a fazer isso de acordo com seus próprios julgamentos.

