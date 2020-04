Um morre e outro fica ferido em acidente entre duas motos na manhã deste sábado

O jovem Gabriel da Costa Morais, de 20 anos, morreu em um acidente entre duas motos, na manhã deste sábado (25), em Rio Branco, no km 8 da Rodovia Ac-40, região da Vila Acre, no segundo Distrito de Rio Branco. Os dois trafegavam no mesmo sentido bairro – centro quando, segundo uma testemunha, um dos condutores, identificado como Marcos, teria tentado desviar de um buraco e Gabriel, que vinha atrás, não conseguiu desviar e bateu na primeira moto.

Motoristas que passavam pelo local acionaram o Serviço de Urgência e Emergência (Samu) e duas viaturas foram até o local. Marcos foi levado ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado grave, já Gabriel não resistiu e morreu na hora.

