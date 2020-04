Vasco estende férias até 30 de abril para “preservar atletas”

A decisão do cruz-maltino segue tendência da maioria dos times das Séries A e B. A confirmação da ampliação em 10 dias foi feita nas redes

O Vasco comunicou nesta sexta-feira a ampliação do período de férias coletivas até 30 de abril. Com o intuito de “preservar atletas e funcionários” do novo coronavírus, o time cruz-maltino agora só retomará as atividades em maio.

A decisão do Vasco segue tendência da maioria dos times das Séries A e B. A confirmação da ampliação das férias em 10 dias foi feita nas redes sociais do clube.

“O CRVG comunica que as férias do departamento de futebol profissional serão estendidas até o dia 30 de abril. O Clube reitera que seguirá atento às novas orientações de saúde sobre a pandemia da Covid-19, com o intuito principal de preservar atletas e funcionários”, diz a nota.

Com o adiamento do Vasco e do Botafogo, anunciado na quinta-feira (16/04), somente o Flamengo mantém o retorno às atividades para 21 de abril. O Rubro-Negro ainda não se pronunciou sobre a possível ampliação das férias.

O CRVG comunica que as férias do departamento de futebol profissional serão estendidas até o dia 30 de abril. O Clube reitera que seguirá atento às novas orientações de saúde sobre a pandemia da Covid-19, com o intuito principal de preservar atletas e funcionários. — Vasco (de 🏠) (@VascodaGama) April 17, 2020

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários