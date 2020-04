Veja ao vivo a live com show da Joelma

A apresentação da cantora acontece nesta quarta-feira (22/04), a partir das 20h, com transmissão feita pelo canal da artista no YouTube

A cantora Joelma estreia no mercado de lives nesta quarta-feira (22/04). A paraense faz show ao vivo, a partir das 20h, com transmissão feita por meio do canal oficial da artista no YouTube.

A apresentação será marcada pelos grandes sucessos da cantora, que durante anos integrou a banda Calypso como Cavalo Manco e A Lua Me Traiu. Além do repertório da carreira solo composta por hits como Não Teve Amos e Debaixo do Mesmo Céu.

Acompanhe ao vivo a live da Joelma:

