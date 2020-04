Veja ao vivo a live com show de Bruno & Marrone

Os sertanejos se apresentam, nesta quinta-feira (09/04), às 21h, no canal oficial no YouTube da dupla

Uma das duplas sertanejas mais famosas e bem-sucedidas do Brasil, Bruno & Marrone também entrou para a onda de shows virtuais durante o período da quarentena. Os sertanejos fazem uma apresentação ao vivo nesta quinta-feira (09/04), a partir das 21h, por meio de seu canal oficial no YouTube.

No repertório, além de sucessos como antigos como Dormi na Praça, Por um Minuto e Choram às Rosas e atuais como Show de Recaída, parceria com Jorge e Mateus.

Veja o show:

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários