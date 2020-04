Veja ao vivo a live com show do Belo

O cantor Belo vai atender aos pedidos dos fãs e realizar a primeira live nesta quarta-feira (22/04). No show ao vivo, o pagodeiro promete um passeio pelo repertório de mais de duas décadas de sucessos de sua carreira. A apresentação tem início às 19h, com transmissão feita por meio do canal oficial do artista no YouTube.

Na lista de hits, canções do tempo da banda Soweto como Farol das Estrelas, A Gente Se Combina, Mundo de Oz e Refém do Coração. Além das recentes Perfume, Contramão, Razão da Minha Vida, Tudo Mudou e Reinventar, entre outras.

Acompanhe ao vivo a live do Belo:

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários