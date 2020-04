Veja onde assistir e como será a live com show do Pixote

Mais uma banda que entra na onda dos shows em lives é o Pixote. O grupo de pagode faz uma transmissão ao vivo nesta segunda-feira (20/04), a partir das 20h, pelo YouTube. Vários artistas estão fazendo essas apresentações para incentivar seus fãs a cumprirem o isolamento social durante a pandemia do coronavírus.

O reportório do show conta com os grandes sucessos da banda formada na década de 1990. Entre as músicas esperadas, estão Insegurança, Saudade Arregaça, Vai Errar de Novo e Nem de Graça. O Pixote tem usado suas redes sociais para brincar com a saudade dos fãs e lembrá-los da data e horário da live.

