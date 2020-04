Veja onde assistir e como será a live de Alcione

View this post on Instagram

Vocês não pediram live? Então vai ter! LIVE SOLIDÁRIA: Dia 20/04 às 20h no meu Instagram, nos encontraremos em uma noite acústica, mas preciso que vocês me ajudem a ajudar algumas instituições que precisam de nós e tenho certeza que posso contar com vocês todos! (Alcione) #MARROMEMCASA . Para doar, entre em contato através do WhatsApp (21) 97286-0595 . INSTITUIÇÕES BENEFICIADAS: RIO DE JANEIRO: CUFA (Central Única das Favelas) Morro da Mangueira Retiro dos Artistas Projeto S.O.S. Graxa Famílias cadastradas nas instituições: Paróquia de São Conrado (Católica) Ass. de Deus Frutificando em Cristo (Evangélica) Ilé Àṣẹ Ọbalúwáiyé Jagun (Candomblé) . MARANHÃO: Casa Sonho de Criança Fundação Antônio Bruno Fraternidade O Caminho Associação São Benedito Famílias cadastradas nos projetos Alcione