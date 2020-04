Vinicius Jr revela ansiedade para eliminação de participante do BBB

Durante quarentena, atleta do Real Madrid volta a declarar torcida por Babu no programa

Vinicius Junior segue aficionado pelo Big Brother Brasil 20 durante a paralisação do futebol mundial em virtude do coronavírus. No último domingo, o jogador do Real Madrid vibrou com a primeira ida da participante Marcela ao “paredão” do reality show.

O atleta de 19 anos, ex-Flamengo, revelou que estava ansioso para poder votar pela saída da participante e ainda voltou a demonstrar apoio a Babu Santana – queridinho dos boleiros no BBB20.

– E vamos pra mais uma paizão @BabuSantana 🐻 e chegou nosso momento de #ForaMarcela tava ansioso por isso! – escreveu Vinicius Junior em sua conta oficial no Twitter.

