Web aguarda live de Péricles e Bruno & Marrone: “Afia o chifre”

A web nunca mais vai parar de sofrer após a surra de lives desta semana. Não basta a transmissão ao vivo de Marília Mendonça, que quebrou recordes no YouTube, na noite desta quinta-feira (9/4) Péricles e Bruno & Marrone já preparam o repertório para o público.

Enquanto os músicos ensaiam, a web se prepara para sofrer com as “sofrências” dos cantores. No caso de Péricles, a live será às 20h, enquanto B&M às 21h, ambos no YouTube.

No Twitter, as tags Péricles e Bruno & Marrone estão entre os assuntos mais comentados da rede social. Enquanto alguns pedem sucessos dos cantores, como a música Melhor Eu Ir de Péricles, outros comentam que a live será um “enterro pós-show de Marília Mendonça”.

“Marília Mendonça abriu a cova e Bruno & Marrone vai enterrar”, comentou um internauta. “Hoje meu chifre vai ficar mais afiado”, comentou outro.

