Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciam separação

Whindersson Nunes e Luísa Sonza anunciaram a separação nesta quarta-feira (29). O humorista e a cantora publicaram um texto em conjunto no Instagram para comunicar o fim do casamento de dois anos aos seguidores.

“Bom, nem sabemos como explicar isso pra vocês… Nós dois sempre fomos um casal inspiração pra muita gente, e sabemos o peso que temos na vida de muitas pessoas, mas, precisamos, nesse momento, fazer com que vocês entendam que nem sempre o amor existe só quando existe casamento. A gente teve uma vida linda como casal e arriscamos dizer que quase perfeita, tão perfeita a ponto de entendermos que existe um momento que é preciso parar pra não estragar o que foi realmente tão lindo. Decidimos não ter mais uma vida de casal, mas jamais terminar nosso ‘relacionamento'”, escreveu o ex-casal.

“Estamos nos separando pra maioria das pessoas. Mas a verdade é que só estamos terminando uma fase, acabando sim um casamento, mas jamais o amor, carinho e respeito um pelo outro. Nos amamos e admiramos muito e se inspiramos um no outro a ponto de entender que as vezes a gente precisa parar. Pensamos bastante na nossa decisão e decidimos terminar nosso casamento pra poder continuar tendo um relacionamento saudável, com parceria, amizade, respeito, admiração e muito amor. A gente aprendeu muito, se ajudou muito e agora precisamos seguir nossos caminhos sozinhos. Não precisam tentar procurar um motivo maior, pois não existe. A gente sabe que a partir de agora vão inventar centenas de motivos diferentes, mas a única verdade é essa: a gente cresceu, mudou, evoluiu, e seguimos caminhos diferentes, pelo menos por agora. E é só. E não, não desistam do amor, jamais, só entendam que o amor pode ser maior do que a gente imagina, a ponto de saber o que é melhor pro amor continuar vivendo. Com amor, Whindersson e Luísa”, finalizou.

Whindersson e Luísa se casaram em fevereiro de 2018 na Capela dos Milagres, em Alagoas. A cerimônia reuniu cerca de 350 convidados e contou com a presença de celebridades como Lexa, Guimê, Simone Mendes, Priscilla Alcântara, Thaynara OG, Matheus Mazzafera, Maju Trindade, Júlio Cocielo, Matheus & Kauan.

Em fevereiro, o casal foi alvo de boatos de separação e Luísa Sonza se pronunciou em entrevista à Quem. “O Brasil precisa entender, de uma vez por todas, que Whindersson Nunes é o amor da minha vida. Podemos ficar um ano sem nos vermos, mas vamos sempre esperar um pelo outro. A agenda não influencia no que temos”, disse.

