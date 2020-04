Zico faz lobby por Neymar no Flamengo: ‘Já sentiu o calor do Maracanã’

O atacante Neymar não deve voltar ao futebol brasileiro tão cedo, mas caso queira, certamente vários times estariam dispostos a recebê-lo. Um deles é o Flamengo; e com as bênçãos do maior ídolo da história do clube: Zico.

“O Neymar já sentiu o carinho do Maracanã na pele, durante o Jogo das Estrelas. Ele se divertiu bastante, gostou bastante”, afirmou Zico, relembrando que o camisa 10 do Paris Saint-Germain já foi um dos convidados de seu tradicional amistoso de final de ano.

Além disso, para Zico, o Flamengo também não fica atrás de times da Europa em algumas questões. “A estrutura que o Flamengo montou para fornecer aos profissionais, com salários em dia, ajuda bastante. Já estive em CTs de times como Bayern, Barcelona, PSG, e o Flamengo não deve nada para nenhum deles em relação a CT”, opinou.

O contrato de Neymar com o Paris Saint-Germain vai até junho de 2022 e especulações sobre a volta de Neymar ao futebol espanhol, seja para o Barcelona ou para o Real Madrid, são constantes na imprensa europeia. Por isso, o pedido de Zico não seria fácil de se concretizar.

No entanto, anteriormente, Neymar já comentou que gostaria de disputar a Copa Libertadores pelo Flamengo, em uma entrevista ao Esporte Interativo.

