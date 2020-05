Homem é preso após furtar 126 pares de chinelos por fetiche: ‘Fazia sexo com eles’

Theerapat Klaiya gosta de chinelos. Na verdade, para ser mais preciso, ele os ama. O “homem-centopeia”, de 24 anos, acumulou nada menos que 126 pares. Todos furtados de casas na cidade de Nonthaburi (Tailândia). Para que tantos? Preso, Theerapat confessou ter fetiche por chinelos, de vários tipos e várias cores. Mais que isso: ele revelou que gosta de “fazer sexo” com os calçados rasteirinhos.

O tailandês acabou detido após uma câmera instalada na casa de uma das vítimas flagrá-lo em ação. Uma batida policial descobriu uma montanha de chinelos na residência do larápio, contou o “Metro”. Pares de tênis que não pertenciam a Theerapat também foram achados.

Theerapat contou que gosta de usar por horas o mesmo par da coleção. Depois, ele abraça e beija os calçados e os esfrega no corpo. No auge da fantasia, ele “faz amor” com as peças.

O ladrão sequer respeitou a quarentena e se manteve em ação. De máscara. Policiais levantaram a ficha corrida do tailandês e descobriram que a compulsão é antiga: ele havia sido preso no ano passado por ter furtado grande quantidade de chinelos em outra cidade.

Brazil Confirmados 501,985 +3,545 (24h) Mortes 28,872 +38 (24h) Recuperados 205,371 40.91% Ativos 267,742 53.34%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários