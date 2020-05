“População deve ser informada”, diz Gladson sobre transparência em relação ao coronavírus

O Acre é o 5° melhor posicionado no ranking de Estados com mais transparência nos dados sobre coronavírus

Após a divulgação do ranking dos Estados brasileiros mais transparentes com relação aos gastos financeiros com o novo coronavírus, mostrando que o Acre é o 5° melhor posicionado, o governador Gladson Cameli (Progressistas) comentou o assunto e disse que os dados são a prova da transparência com o dinheiro público.

“Se compararmos os dados desde que foi divulgado, podemos observar que estamos crescendo. Isso é a prova da legalidade e de como eu quero que a população seja informada de tudo”, declarou.

Cameli pontuou que esses dados só engrandecem sua gestão. “Isso fortalece o governo para a população e para os órgãos controladores do Estado”, explicou.

Segundo informações divulgadas pelo órgão do governo federal, o Ace obtém 88 pontos, mantendo nível alto no total, sendo o segundo Estado mais bem posicionado da região Norte, perdendo apenas para Rondônia.

