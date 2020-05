Abertura do comércio, mortos por coronavírus e execução do tribunal do crime: as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais informações da semana, que mais repercutiram nas redes sociais.

Casal passa por ‘tribunal do crime’ e homem é morto na frente da namorada e Aleac aprova auxílio emergencial a servidores

Maycon Barroso de Alencar, de 27 anos, foi morto com quatro tiros na cabeça, na noite deste domingo (24), no Ramal Bom Futuro, no Bairro da Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco, em frente ao namorado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Na noite deste domingo (24) finalmente os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovaram o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que cria o Auxílio Temporário de Emergência em Saúde – ATS, no valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), com natureza indenizatória, precária e temporária, destinado a suprir os gastos excepcionais e emergenciais decorrentes da exposição excessiva, por parte dos agentes públicos especificados nesta lei, aos efeitos da pandemia causada pelo novo coronavírus – Covid-19. A matéria foi aprovada por 20 votos. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Vídeo mostra execução de homem com 14 tiros na frente da namorada e Acre soma mais de 100 óbitos por coronavírus

Um vídeo foi gravado por criminosos no momento em que eles assassinaram Maycon Barroso de Alencar, de 27 anos, na noite de domingo (24), no Ramal Bom Futuro, no Bairro da Vila Acre, região do Segundo Distrito de Rio Branco. O vídeo foi divulgado na terça-feira (26). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunica nesta terça-feira (26) a morte de mais sete pessoas por Covid-19 no estado nas últimas 24 horas. São cinco mulheres e dois homens. Com este número o Acre ultrapassa a marca de 100 mortos e total de vítimas fatais pela doença soma 104. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Cobra de cinco metros capturada em malhadeira no rio Caeté e mulher é presa na BR-364 traficando drogas

Ribeirinhos tomaram um grande susto ao olhar a malhadeira deixada no rio Caeté, durante a noite de domingo (24). Ao levantar o instrumento de pesca pela manhã, uma enorme serpente estava malhada e começou a se movimentar na tentativa e se livrar. O caso ocorreu nas proximidades da comunidade Guarani. Segundo os moradores, a cobra foi levada a margem do rio e mediu exatamente 5 metros de tamanho. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Uma ação da Polícia Militar frustrou um crime de tráfico de drogas na manhã desta quarta-feira (27), na BR-364, entre Sena Madureira e Manoel Urbano. “Fiz porque preciso pagar a faculdade”, disse a mulher que foi presa. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Delegado e sargento responderão ação por cobrar R$1.500 para ‘ajudar’ vítima de furto e Gladson garante reabertura gradual das atividades fechadas

O delegado de Polícia José Obetânio dos Santos e o sargento da Polícia Militar Francisco Marcos Aragão Farias, vão responder ação penal pelo crime de corrupção passiva. A decisão é do juiz da 4ª Vara Criminal de Rio Branco Cloves Augusto Alves Cabral, que recebeu denúncia oferecida pelo Ministério Publico Estadual contra o delegado e o policial. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) resolveu se manifestar sobre o decreto de isolamento social em meio a pandemia do Coronavírus no Acre na noite desta quinta-feira (28), durante entrevista exclusiva ao ContilNet. O gestor garantiu que as atividades deverão voltar de forma gradual em junho. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Gladson critica tensão entre Executivo e Legislativo e mais de 140 altas foram registradas em 24 horas no Acre

Ao ser questionado sobre as últimas tensões geradas entre os poderes Executivo e Legislativo – especificamente envolvendo o presidente Jair Bolsonaro e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) -, o governador Gladson Cameli disse que é contra qualquer debate que não esteja voltado para solucionar os problemas relacionados com o coronavírus no Brasil. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre), divulgado nesta sexta-feira (29), o número de altas médicas saltou de 2163 para 2304 em 24 horas. São 141 pessoas que receberam alta médica e estão livres do vírus. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

