AC tem 7ª morte em 24 H e 130 novos casos de covid-19 ultrapassando 1.500 infectados

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) informa o registro de mais 130 novos casos de contaminação pelo novo coronavírus no Acre. Nas últimas 24 horas, subiu de 1.460 para 1.590 o número de infectados.

Também foi registrada mais uma morte nesta manhã de terça-feira, 12, subindo de 50 para 51 o número de mortos pela pandemia no estado. Além das seis mortes divulgadas pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), R. M. J., de 70 anos, morreu nesta manhã no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco.

Ele havia dado entrada na unidade na quinta-feira, 7. Seu exame confirmou positivo para Covid-19. R. M. J. tinha duas comorbidades, enfermidades que agravam ainda mais o quadro de infecção por coronavírus, pneumonia e doença renal crônica.

Mais informações sobre o número de casos notificados, descartados, altas médicas e outros dados, por município, no boletim completo.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários