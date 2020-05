AC tem duas novas mortes por coronavírus e mais 82 casos da doença neste sábado

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa que 82 novos casos positivos de contaminação por coronavírus foram registrados no estado, nas últimas 24 horas.

Enfatiza, no entanto, que esses números são apenas dos testes rápidos. Os resultados de RT-PCR de coronavírus, cujos exames estavam parados por falta de reagentes, devem começar a sair ainda neste sábado, com a chegada do material no estado.

Desse modo, até o momento, o Acre saltou de 1.785 casos para 1.867. O número de óbitos pela pandemia no estado subiu de 57 para 59.

O primeiro óbito positivo para Covid-19 é de um homem, cujas iniciais são O. B., de 76 anos, sem comorbidade informada. O idoso deu entrada no Pronto-Socorro de Rio Branco do dia 13 de maio, e veio a óbito nesta sexta, dia 15.

A outra morte é do paciente T. C. A., de 71 anos, que faleceu neste sábado, 16, na UTI do Hospital Santa Juliana. Não há informações se o paciente possuía comorbidades.

Mais três óbitos seguem aguardando o resultado do teste para Covid-19.

