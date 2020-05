Academia, salões, barbearias seguirão fechadas por decreto no AC, garante governador

O governador Gladson Cameli (Progressistas) garantiu nesta terça-feira (12) ao ContilNet, que os salões de beleza, academias, barbearias e demais atividades seguirão suspensas no Acre.

Segundo o governador, esses locais ainda não serão reabertos, tendo em vista que estamos em meio ao pico do coronavírus no Estado.

Na segunda-feira (11) o presidente Jair Bolsonaro incluiu as atividades de salões de beleza, barbearias e academias de esportes na lista de serviços essenciais. Isso significa que, no entendimento do governo federal, as atividades podem ser mantidas mesmo durante a pandemia do coronavírus.

O decreto foi publicado em uma edição extra do Diário Oficial da União no fim da tarde. Com essa inclusão, o número de atividades consideradas essenciais chegou a 57.

