Acre é o pior estado do Brasil em transparência de dados sobre covid-19, diz pesquisa

Nas categorias do levantamento, estado aparece no nível "opaco", o mais baixo de todos, com 38 pontos de 100

Um último levantamento da Open Knowledge Brasil (OKBR), uma organização sem fins lucrativos que avalia a transparência e a condição da abertura de dados públicos em mais de 60 países, mostra que o Acre é o pior estado do Brasil quando o assunto é divulgação de dados detalhados sobre a Covid-19.

Nas categorias de transparência do órgão, o estado aparece no nível “opaco” – o mais baixo de todos os outros -, com apenas 38 pontos.

Segundo a pesquisa, apenas 32% das unidades federativas compartilham de maneira satisfatória informações sobre a pandemia. Além disso, 39% dos Estados ainda não conseguiram alcançar o nível bom de transparência. A entidade criou o ranking com um índice baseado em dados sobre a Covid-19 publicados pela União e pelos Estados em seus portais oficiais. A pontuação varia de 0 a 100 e é distribuída em nível de transparência que vai do opaco ao baixo, médio, bom e alto.

Apenas o Espírito Santo, Goiás, Pernambuco e Rondônia conseguem informar a quantidade de testes disponíveis. A taxa de ocupação de leitos de toda a sua rede hospitalar só é respondida detalhadamente por Ceará, Piauí e Rio Grande do Sul.

Toda semana é publicado um boletim com a situação de transparência de cada estado.

Em entrevista ao site UOL, a diretora da OKBR, Fernanda Campagnucci, disse que aos poucos os estados vão se ajustando.

CONFIRA O RANKING EM QUE O ACRE APARECE EM ÚLTIMO LUGAR SOBRE TRANSPARÊNCIA:

Rondônia e Pernambuco (98 pontos)

Ceará (95 pontos)

Espírito Santo (93 pontos)

Minas Gerais (88 pontos)

Goiás e Amapá (86 pontos)

Paraíba e Distrito Federal (81 pontos)

Rio de Janeiro, Paraná, Maranhão (79 pontos)

Piauí (76 pontos)

Rio Grande do Norte (74 pontos)

São Paulo (67 pontos)

Alagoas (60 pontos)

Amazonas (57 pontos)

Rio Grande do Sul e Bahia (55 pontos)

Tocantins (50 pontos)

Santa Catarina e Pará (48 pontos)

Sergipe e Mato Grosso (45 pontos)

Mato Grosso do Sul (45 pontos)

Roraima (40 pontos)

Acre (38 pontos)

