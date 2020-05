Acre receberá R$ 949 milhões do auxílio financeiro do governo federal

O governo Bolsonaro deverá também vai suspender R$ 461 milhões de dívidas do Estado

O projeto de socorro aos estados de R$ 60 bilhões a estados e municípios para o enfrentamento à crise econômica causada pela pandemia do coronavírus sancionado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, sem partido, vai beneficiar o Acre em R$ 949 milhões.

A informação foi repassada por membros da equipe econômica do governo estadual. Segundo dados, somente a saúde receberá quatro parcelas de R$ 35,7 milhões, totalizando R$ 143 milhões.

Além disso, quatro parcelas de R$ 3,2 milhões, que chega ao montante de R$ 13 milhões, serão distribuídos às secretarias municipais de saúde das 22 cidades.

Cerca de R$ 198 milhões serão distribuídos em parcelas de R$ 49,5 durante quatro meses para investimentos do governo do Estado. As prefeituras vão receber R$ 33,5 milhões também em quatro vezes, que somam R$ 134 milhões.

O governo Bolsonaro deverá também vai suspender R$ 461 milhões de dívidas do Estado, a parcela da suspensão será de R$ 115, 2 milhões.

Brazil Confirmados 419,340 +4,679 (24h) Mortes 25,945 +248 (24h) Recuperados 192,302 45.86% Ativos 201,093 47.95%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários