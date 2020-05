Acre registra 20 mortes violentas em março e se mostra o estado menos violento do Norte

O Monitor da Violência divulgado nesta segunda-feira (25) mostra que o Acre registrou 20 crimes violentos durante o mês de março de 2020.

O número é inferior ao registrado no mesmo período do ano passado, quando o estado havia contabilizado 27 crimes, e também ao mês de janeiro deste mesmo ano, quando chegou a marca de 45.

Em março, o número foi ainda menor, quando o estado atingiu 18.

De acordo com os dados, o índice de mortes é 2.27 para 100 mil habitantes.

Todos os crimes foram enquadrados em homicídio doloso, em que alguém tem a intenção de matar outro indivíduo.

Baseado no recorte da Região Norte do Brasil, o Acre foi que menos teve mortes. O Pará lidera o ranking, com 188; em seguida vem o Amazonas, com 53; Tocantins com 42; Roraima com 23; e o Amapá, em penúltimo lugar, com 21.

