Acre tem duas mortes e 240 novos casos de coronavírus nas últimas 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, confirma 240 casos novos de coronavírus no estado nesta sexta-feira, 22. Deste modo, o número de infectados saltou de 3.103 para 3.343 em todo o estado.

Dois óbitos foram registrados nesta sexta-feira, 22, em decorrência do coronavírus, fazendo com que o total de mortos pela doença no estado chegue a 80.

O primeiro é de uma mulher de 59 anos, cujas iniciais são M. C.C. Ela deu entrada no último dia 10 no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) e veio a óbito nesta sexta-feira, dia 22. A paciente residia no município de Rio Branco e apresentava comorbidades.

A segunda morte é da paciente R.N.S.F., de 37 anos, que deu entrada no dia 13 de maio, na UPA Franco Silva e veio a óbito no mesmo dia. Também residia em Rio Branco e possuía comorbidades.

Brazil Confirmados 314,769 +3,848 (24h) Mortes 20,267 +185 (24h) Recuperados 125,960 40.02% Ativos 168,542 53.54%

