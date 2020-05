Advogada Socorro Rodrigues toma posse da presidência da ABMC no Acre; confira

A cerimônia de posse aconteceu on line por conta da pandemia e contou com a participação do meio jurídico local e dos demais Estados

Grupo Buriti anuncia doação de cestas básicas

O Grupo Buriti montou um pacote de mais de R$ 500 mil para ajuda humanitária a famílias em situação de vulnerabilidade. Ao todo, a empresa vai distribuir 10.200 cestas básicas. Serão contempladas cidades nos estados do Tocantins, Pará, Acre, Rondônia, Goiás, Mato Grosso, Bahia e Minas Gerais. No Acre, a capital Rio Branco receberá doações.

***

As cestas serão distribuídas em abril e maio, metade em cada mês. “Nós sempre prezamos pelo desenvolvimento dos municípios em que estamos presentes, portanto, em um momento como esse, a ajuda humanitária é muito importante”, afirmou um dos sócios proprietários da Buriti, Sidney Penna. A compra das cestas básicas está em curso e o Grupo Buriti priorizará os fornecedores de cada cidade, uma maneira de estimular a economia local.

Quentinhas Solidárias

Foi um sucesso a ação Quentinha Solidárias, realizada no dia 1º de maio, por um grupo de chefs de cozinha, em favor do projeto Família da Cidade do Povo, atendida pela Jocum Rio Branco. Com a arrecadação da ação serão doados kits de limpeza e cestas básicas para famílias carentes.

Doação

Mais uma notícia maravilhosa nesses dias de superação e de empatia. A empresária Zayra Ayache doou um par de óculos de grau para a Casa da União, para atender o trabalhador Océlio da Silva Conceição, que fez um transplante de córnea há um ano.

Posse virtual na ABMCJ

A advogada Socorro Rodrigues tomou posse no dia 29, na presidência da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica do Acre – ABMCJ/AC, em sucessão à advogada Alexandrina Melo de Araújo, que permanecerá na diretoria, no cargo de Vice-Presidente. A cerimônia de posse aconteceu on line por conta da pandemia e contou com a participação do meio jurídico local e dos demais Estados.

***

A presidente nacional da ABMCJ, Manoela Gonçalves, ao dar posse à diretoria recitou uma poesia da acreana Francis Mary, em homenagem a todas as mulheres acreanas. A ABMCJ no Acre foi fundada pelas advogadas Clycia Mello, Alexandrina Araújo e desembargadora Eva Evangelista.

B-Day

A aniversariante de hoje, 3, é a jornalista Onides Bonaccorsi. Devido ao período de confinamento, ela não celebrará a data, mas deve receber muitas homenagens dos amigos, por ser uma pessoa muito especial e uma grande profissional. Parabéns!

Stay home

A advogada e empresária Samarah Motta fez um ensaio especial essa semana com o tema ‘Stay home’, a convite da loja Iris Tavares. Ela está aproveitando as horas vagas para ler mais e aprimorar os dotes culinários, sem perder a elegância e o conforto. As fotos são de Layla Mayra.

Podologia do Studio Bonequinha de Luxo

No Studio Bonequinha de Luxo, o serviço de saúde em PODOLOGIA continua, por se tratar de serviço essencial em saúde. Com todos os cuidados e com segurança, o atendimento é realizado com horários individuais, de terça-feira à sábado, de 9 às 19h. Agente o seu horário pelo telefone (68) 99907-010.

45 anos de magistratura

No dia 24 de abril, a desembargadora Eva Evangelista, inteirou mais um ano na magistratura acreana. Exatamente há 45 anos foi nomeada ao cargo de Juíza de Direito Temporária, sendo designada para exercer suas atividades na Comarca de Sena Madureira. Na magistratura por vocação, exerce com dedicação o desembargo, atuando também com afinco na Coordenadoria da Rede de Proteção à Mulher em Situação de violência Doméstica e Familiar. Nesse mesmo dia, nasceu a segunda filha da magistrada, a advogada e colunista social Giuliana Evangelista.

Mini berço

Além de ser um espaço confortável e seguro para os seis primeiros meses do bebê, o mini berço da Vitória Régia Baby & Kids pode ser colocado ao lado da cama dos pais. Uma aquisição que traz muita segurança e comodidade para a família. Para ver mais modelos e obter mais informações confira o Instagram @vitoriaregiababykids ou faça a sua compra pelo WhatsApp (68) 99202-4435.

Vitória Régia

A Farmácia Vitória Régia está atendendo normalmente e fazendo entregas em domicílio pelos telefones (68) 3224-2880, 3224-2850, 99943-3634 e 99974-1912. O atendimento presencial está sendo realizado, com os devidos cuidados de proteção, respeito ao limite da quantidade de pessoas dentro da farmácia e distanciamento seguro.

Óculos para todos os gostos e bolsos

Na Ótica Moderna há modelos para todos os tipos de necessidades. Cada um mais lindo que o outro, como mostra a influenciadora mirim Dudinha Dias. Para adquirir óculos de grau e solares entre em contato com a equipe da Moderna e agende horário exclusivo ou atendimento domiciliar, pelos telefones (68) 3223-0093, 99994-3535 e 99979-3535. Siga o Instagram @oticamodernaacre e fique por dentro das novidades!

Presenteando com O Boticário sem sair de casa

Em período de distanciamento social, O Boticário reforça a importância de cultivar as relações, incentivando uma pausa no abraço, mas não no amor. Essa missão fica ainda mais especial quando as mães são as grandes homenageadas. Sempre atenta às oportunidades de demonstrar amor em todos os gestos e momentos, a marca oferece uma opção de presente para cada perfil de mãe. São 18 kits de todas as categorias – perfumaria, cuidados pessoais e maquiagem – um deles é perfeito pra dizer o “eu te amo” mais importante do ano.

Como garantir o presente sem sair de casa?

Pode-se comprar pela loja online, que funciona no site do Boticário; pelo aplicativo, disponível para plataformas Android e iOS; pelo WhatsApp (41) 8771-4909, válido para todo o Brasil; e entrando em contato com uma revendedora da marca, por meio do site. Já os telefones do Delivery em Rio Branco são (68) 99985-1762 e 99227-2206.

Compre e doe

Além de homenagear sua mãe, comprar um kit do Boticário será um gesto de amor também para outras mulheres. A cada kit de mães vendido, O Boticário vai doar um valor para as famílias das cooperativas de reciclagem do Boti Recicla. O maior programa de logística reversa do país, com recolhimento de embalagens de cosméticos em 4 mil pontos de venda, foi paralisado com o fechamento de grande parte das lojas em todo o país. O impacto na renda das famílias que vivem da coleta de recicláveis foi imediato. Ajudá-las faz parte da essência do Boticário, que preza pelo bem-estar e cultiva suas relações e, com a doação, faz sua parte para contribuir para que todos fiquem bem, na medida do possível.

Boticário se une à Barbearia Seu Elias para dar dicas sobre cuidados masculinos

Ficar em casa não é motivo para não se cuidar e nem para deixar de lado o galã que existe em você! Pensando nisso, em uma ação digital, o @CLU_B – plataforma de conteúdos masculinos do Boticário no Instagram – se une à Barbearia Seu Elias para dar dicas sobre cuidados durante o período de isolamento. A barbearia de Belo Horizonte (MG) resgata o clima nostálgico dos ambientes masculinos das décadas de 1960 e 1970. Além do espaço físico icônico na capital, o perfil do Seu Elias mantém uma audiência fiel de seguidores nas redes sociais. É pelo Instagram e pelo YouTube que o barbeiro dá dicas sobre cuidados com a aparência e ainda ensina o ofício na academia virtual.

***

Toda essa expertise do Seu Elias vai estar mais perto dos consumidores do Boticário. Entre os dias 29 de abril a 4 de maio, a plataforma @CLU_B publica drops com dicas e tutoriais ensinando os homens a cortarem o cabelo e a se barbearem em casa. De uma forma leve e descontraída, a ideia surgiu com o objetivo de ajudar uma das necessidades dos consumidores, ainda mais em momentos de isolamento social. Com isso, a marca busca mostrar na prática qual é o jeito mais fácil de fazer e agrega ainda mais valor nos conteúdos exclusivos para o público masculino explorados na plataforma. Além das dicas, o Seu Elias, fundador da barbearia e também do Barber Day, academia de cursos para corte de cabelo e barba, estará respondendo as dúvidas dos consumidores, via Instastories, na segunda-feira, dia 4. Todos os conteúdos, que vão desde cortar as pontas, “fazer o pezinho”, e aparar a barba, estarão disponíveis no perfil @CLU_B.



Para replicar em casa os ensinamentos do expert, O Boticário tem um portfólio completo de cuidados masculinos, como a Pomada Modeladora para cabelos, da linha Men, que possui ação duradoura – deixando assim, os fios no lugar por mais tempo, e efeito mate (sem brilho), e o Óleo Pré e Pós Barba, da linha Malbec Club, ideal para deixar a sua barba mais alinhada, macia e hidratada. Confira essas e outras indicações no site da marca.

Confira o passo a passo do Boticário para sua rotina de skincare noturna

Você sabia que criar rituais noturnos para ir se desligando aos poucos antes de dormir podem auxiliar em uma noite mais tranquila? Por isso, ter uma rotina de autocuidado e um tempinho pra si mesma pode ser muito favorável tanto para sua saúde mental, quanto para a saúde da sua pele! Para te ajudar nesta etapa essencial da rotina de beleza, a maquiadora expert do Boticário Juliana Finardi ensina os cuidados básicos, com produtos da linha Make B. Os produtos para cuidados faciais Make B. do Boticário estão disponíveis no e-commerce da marca e também via aplicativo de smartphone, disponível para Android e iOS. É só fazer o download no Google Play ou App Store. Ainda é possível adquirir os produtos na sua cidade com as Revendedoras do Boticário ou pelo serviço de Delivery (68) 99985-1762. Confira o passo a passo!



Juliana recomenda a limpeza da pele com o Make B. Demaquilante Bifásico 4 em 1, que é completamente eficiente na remoção da maquiagem, inclusive à prova d’água, e promove hidratação suave. Em seguida, é importante repor nutrientes com o Make B. Nutridetox-C Noturno, que tem duas embalagens: a primeira composta por pura vitamina C e a outra que reúne um complexo especial de ingredientes que estimulam a produção de colágeno e elastina, prevenindo o envelhecimento precoce. Depois, a hidratação é feita com o Make B. Creme Fluído Antissinais Noturno, que possui em sua fórmula o Extrato de Amora Negra, responsável pela preservação do colágeno natural, além de potencializar a regeneração celular e restaurar as camadas mais profundas.

