Além de teleaulas, Secretaria de Educação vai ofertar a alunos ‘rádio aulas’ a partir junho

O esforço do secretário Mauro Sérgio e da equipe da educação ocorre para minimizar as perdas do calendário letivo de 2020

Rádio aula

A Secretaria de Estado de Educação vai inovar a partir de junho. Além de videoaulas, será colocada em prática, em parceria com a Secretaria de Estado de Comunicação, as rádios aulas, exibidas pelo sistema público em três turnos.

Ano letivo

O esforço do secretário Mauro Sérgio e da equipe da educação ocorre para minimizar as perdas do calendário letivo de 2020. Nem as piores projeções, imaginariam um primeiro semestre praticamente sem aulas presenciais.

Ranzinza

Aquela cizânia no departamento próximo da cozinha do governador ainda continua pelas redes sociais. Uma especialista em atos cerimoniais, postou ontem (27), regras sobre o hasteamento das bandeiras devido o decreto de luto estadual. A postagem voltou a mexer com os ânimos e novas mensagens foram registradas pelos grupos de whatsApp.

Na pauta

O presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado Nicolau Junior, garantiu que coloca em votação o projeto que cria o instituto da saúde semana que vem no plenário virtual.

Cerco ambiental

O secretário Israel Milani está na linha de frente do Comitê contra o desmatamento ilegal, invasões de terras e queimadas. Ele comemorou os números da primeira operação na região do Antimary e aproveitou para informar que a ordem do governador é de endurecer contra ações ilícitas no setor ambiental.

Foco no Brasil

O Senador Marcio Bittar está muito focado nesse momento nas ações que possam ajudar o país retomar o crescimento econômico. Relator do orçamento 2021, primeiro após a pandemia, o emedebista sabe das responsabilidades impostas ao seu mandato e a importância da elaboração de um orçamento para o país.

Nova metodologia

Os atendimentos nas Uraps ajudam e muito a desafogar o fluxo na UPAs do Estado. Vem surtindo efeitos positivos os atendimentos na rede municipal de saúde. Se é efeito ou não da troca de comando, quem ganha é a população e a prefeita Socorro Neri que segue bem avaliada nesse setor.

Entre o céu e o inferno

No acumulado dos primeiros três meses o Acre figura bem entre os estados brasileiros quando o assunto é desemprego. Mas, no mês de abril amarga saldo negativo com menos 203 postos de trabalho. O que já era esperado.

Abandonada

A Avenida Chico Mendes segue totalmente abandonada pelo poder público. E sem saber de quem é a competência pelas melhorias da via, a cada dia, novos canteiros centrais são destruídos com uma imagem nada recomendável para uma das vias mais movimentadas da capital.

Nas aldeias

Mesmo com todo isolamento e até fechamento das fronteiras, o covid-19 chegou as aldeias. Ontem (27) foi confirmada a contaminação de Jaminawa/Arara, no extremo este do Acre. A informação causa pânico na região entre os indígenas.

Defesa técnica

O ex-deputado Moisés Diniz agora progressistas, faz uma defesa técnica dos casos de Covid-19 nas últimas semanas, mostrando que, diferente de Manaus, o governo do Acre organizou o sistema de saúde para a explosão de casos da pandemia.

Números

Diniz cita o aumento maior em 200% nos novos casos de Covid-19 sendo que, esse percentual não se repetiu – para alívio das autoridades – nos casos de internação e intervenção grave, em UTIs. “Teria sido o início da nossa semana Manaus”, observa Moisés.

Live

Tudo pronto para a Live do governo do Acre, amanhã as 19 horas. Além do cantor Bruno Damasceno outras atrações vão entrar sob o comando da jornalista Mirla Miranda. Tudo preparado com muito carinho pela equipe de cerimonial do Palácio Rio Branco.

Caso lamentável

A criança infectada com 19 dias em Porto Walter, pelo novo coronavírus, mostra que a doença não escolhe cor, nível social e região. Foi o segundo caso registrado no município.

Marechal Thaumaturgo

A interiorização do covid-19 assusta as regiões mais fragilizadas onde, não se esperava que ocorressem devido ao isolamento das regiões como Marechal Thaumaturgo, Porto Walter. Ainda sem casos somente o município de Jordão e Manoel Urbano.

Brazil Confirmados 419,340 +4,679 (24h) Mortes 25,945 +248 (24h) Recuperados 192,302 45.86% Ativos 201,093 47.95%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários