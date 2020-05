Alexandre Carlo e Pabllo Vittar participam de festival on-line da Sony

Diversos artistas brasileiros e latinos, vão se apresentar, neste domingo, a partir das 13h (horário de Brasília), no festival Sony Music Made in Latino. Os shows serão exibidos pelo YouTube, Facebook e Instagram.

Entre os nomes convidados, estão Pabllo Vittar, Becky G, Alexandre Carlo (Natiruts), Fito Páez, DVICIO, Il Volo, La Oreja de Van Gogh, Lila Downs e Miranda! A lista completa pode ser vista aqui.

“Como agora estamos todos em casa, nossos artistas decidiram se juntar e levar um pouco de esperança e alegria para os fãs ao redor do mundo. Eles estão animados para lembrar a todos o quão importante é ficar em casa, mas também para recompensá-los por fazer isso com um conteúdo incrível. Estamos animados com a possibilidade de causar um impacto positivo, juntos e em casa”, diz Alex Gallardo, presidente da Sony Music Latin.

“O Facebook e a música têm em comum algo especial – ajudamos as pessoas a se unir e a criar comunidades. Isso tem sido mais importante do que nunca. É um prazer apoiar o evento Made in: Casa da Sony Music Latin-Iberia, e ajudar os fãs da América Latina, e do mundo, a se conectar com seus artistas preferidos no Facebook e no Instagram”, completa Tamara Hrivnak, vice-presidente de Parcerias de Música e Desenvolvimento de Negócios do Facebook.

Veja todas as lives aqui.

