Aline Barros e Sampa Crew: veja as lives desta terça-feira (12/05)

Além da cantora gospel, outro grupo de pagode, o Bom Gosto também se apresenta no YouTube

Nesta terça-feira (12/05), as lives seguem a todo vapor: o dia será marcado por uma apresentação gospel e dois shows de pagode.

O dia começa com apresentação de Aline Barros, uma das mais importantes cantoras do segmento gospel brasileiro. Ela se apresenta no YouTube, às 17h.

Mais tarde, às 19h30, o grupo de pagode Bom Gosto entra em cena, com show repleto dos principais sucessos do grupo. A apresentação será transmitida pelo YouTube.

O grupo Sampa Crew faz live, nesta terça-feira (12/05), às 20h, com show em transmissão ao vivo pelo YouTube.

