Alysson anuncia transferência de pacientes com coronavírus do PS para o Into

O secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, declarou por meio de suas redes sociais nesta quinta-feira (7) o início das transferências de pacientes com Covid-19 para as instalações do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) em Rio Branco.

“Hoje, com todo esforço do nosso governador Gladson Cameli, iniciamos a transferência dos pacientes do Pronto Socorro para o Into, para continuidade do tratamento da Covid-19. Uma vitória de todos nós, nessa batalha contra esse vírus que tem maltratado tantas famílias”, disse.

Segundo Alysson, no local já tem 11 leitos de UTI preparados para receber os pacientes. “Em breve teremos outros 12 leitos, ampliando para 23 essa capacidade. Além disso, temos ainda outros 40 leitos de enfermaria”, continuou.

“Se Deus quiser, com todo esforço e dedicação do governador Gladson Cameli e dos nossos profissionais, vamos superar essa batalha!”, concluiu.

