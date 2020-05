Ao vivo, Zé Neto ataca Gusttavo Lima, após sertanejo planejar golpe polêmico contra dupla: “Não pode”

Zé Neto que canta ao lado de Cristiano, parece que não prendeu a língua, e bem afiado, mandou uma indireta ao cantor Gusttavo Lima, na última live da dupla no último fim de semana. E bem nítido, o motivo parecer ter haver com Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária).

Resumidamente, depois de diversas reclamações de pessoas que acompanharam a live de Gusttavo Lima e não terem concordado com a intensa presença de álcool na transmissão, a empresa Conar, optou em fiscalizar a forma publicitária relacionada à álcool.

No entanto, os cantores e donos do hit ‘Largado as traças’, que por onde andam assumem que amam consumir álcool, não puderam ‘encher a cara’,e perante à isso, bebendo apenas água, a primeira voz da dupla mandou um recado ao vivo: “Vamos beber água que não pode beber outra coisa”, disse o artista aparentemente se referindo ao embaixador.

GUSTTAVO LIMA QUERIA DUPLA EM SEU CASTING

Vale lembrar que o embaixador é dono de um mega escritório chamado Balada Music, e a um tempinho atrás, buscando nomes fortes para integrar o time de sua empresa, o embaixador teve como alvo a dupla, que há quase dez anos, pertence ao escritório da Workshow, e parecem serem bem felizes lá.

No entanto, segundo o goiano e influenciador digital, Renato Sertanejeiro, existe algo que impende, e isso, nada mais é do que uma a multa rescisória que, neste ano, estaria em torno de R$ 50 milhões.

Brazil Confirmados 332,382 +1,492 (24h) Mortes 21,116 +68 (24h) Recuperados 135,430 40.75% Ativos 175,836 52.9%

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários