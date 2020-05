Após live, músicos de Zezé di Camargo e Luciano pegam Covid-19

De acordo com pessoas próximas à dupla, a contaminação teria acontecido durante o ensaio do show on-line

Os músicos que acompanham a dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano testaram positivo para a Covid-19, após a realização da primeira live sertaneja dos irmãos.

De acordo com pessoas próximas à dupla ouvidas com exclusividade pelo Movimento Country, a contaminação teria acontecido durante o ensaio do primeiro show on-line realizado nos estúdios do produtor César Augusto em São Paulo.

Na ocasião, o gerente do estúdio estava contaminado e não avisou os músicos. Helio, o baixista e diretor da banda, está internado em estado grave na UTI do hospital Metropolitano de São Paulo.

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo está dando toda a assistência aos músicos e pediu que seu médico particular acompanhasse de perto o estado de saúde do seu baixista. Hélio tem 65 anos e está se recuperando do tratamento de um câncer.

