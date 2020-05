Após operação, Anderson Silva já pensa nas duas últimas lutas no UFC

Aos 45 anos, o brasileiro Anderson Silva luta contra o corpo para realizar suas duas últimas lutas no UFC. O ex-dono do cinturão dos médios passou por cirurgia no joelho nesta quarta-feira (06/05) e publicou um vídeo para dizer que está bem. Ele está nos Estados Unidos.

Em sua conta no Instagram, Anderson agradeceu o carinho e já foca nos combates que tem a fazer. “Terminei a cirurgia no meu joelho, agora é recuperar. Estou bem. Quero agradecer a força de todos vocês, meus fãs, que torcem por mim. Logo, logo estarei 100% para fazer minhas duas lutas pelo UFC. Queria agradecer a todos os fãs do UFC. Estou indo para casa. Valeu, galera”, afirma o lutador.

O último combate de Anderson Silva no UFC ocorreu no Rio de Janeiro, em 11 de maio. Na ocasião, ele saiu derrotado por Jared Cannoier, ao sentir a lesão no joelho.

Ícone do MMA mundial, Anderson Silva tenta prolongar a carreira, mas os últimos resultados não foram bons. Nos últimos 8 combates, venceu apenas um, em 2017.

