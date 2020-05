Após perda de titulação, Cameli diz que vai dar adicional insalubridade a policiais militares 

A decisão de retirada do projeto da Casa foi devido a recomendação do Ministério Público do Acre

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou na tarde desta terça-feira (12) que após a retirada do projeto que concedia adicional de titulação aos policiais militares vai conceder adicional de insalubridade aos profissionais.

O gestor deixou claro que a decisão de retirada do projeto da Casa ocorreu por recomendação do Ministério Público do Acre (MP-AC). Porém, garantiu que após cessado o período da pandemia do coronavírus, vai enviar novamente a matéria para apreciação dos deputados.

“Eu me comprometo. O Estado entrando no limite fiscal das autoridades, eu vou novamente pautar esse assunto”, concluiu.

