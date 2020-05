Após tentar reatar casamento, ex-presidiário coloca fogo na casa de ex-mulher com ela dentro

Ao perceber as chamas, a vítima conseguiu correr e saiu da casa, escapando sem ferimentos

Um incêndio de grandes proporções destruiu completamente uma residência de madeira, na noite deste domingo (3), na Rua João Amâncio, no Bairro Boa Vista, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, pela manhã um ex-presidiário chegou na casa para conversar com a dona, na tentativa de reatar o casamento com a mulher, mas não obteve sucesso.

Durante a tarde, sem que a ex-companheira percebesse, o ex-presidiário chegou com um frasco de combustível e ateou fogo na residência com a mulher dentro. Ao perceber as chamas, a vítima conseguiu correr e saiu da casa.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, se deslocou até o endereço e conseguiu, depois de alguns minutos, apagar o fogo. Os bombeiros conseguiram fazer o rescaldo, para que as chamas não pudessem chegar nas casas ao lado.

A Polícia Militar também esteve no local, isolando a área para o trabalho da perícia do Corpo de Bombeiros e para uma equipe do plantão da Energisa, que desligou a fiação dos imóveis.

Agora, a perícia do Corpo de Bombeiros terá o prazo de 30 dias para apresentar o laudo sobre o sinistro.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários