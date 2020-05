Artigo: Senador Márcio Bittar defende a tese do presidente Jair  Bolsonaro

Sob a liderança do Senador Márcio Bittar, MDB/Acre, e coordenação do seu gabinete, ontem, 1 de maio, foi realizada uma importante “live”, com a participação do deputado federal Osmar Terra, do médico e suplente de Senador Eduardo Veloso e tambem com a minha.

O objetivo da “live” foi suscitar um debate no Estado do Acre sobre a melhor forma de enfrentamento do Covid 19. Fazer com que a população entendesse as duas teses de enfrentamento da pandemia. A tese da OMS (adotada pelo governo do Acre), e a tese do Presidente Jair Bolsonaro e aprovado pelo médico e deputado federal Osmar Terra.

A tese da Organização Mundial de Saúde (OMS), que não obriga os países, e que foi adotada pelo governo do Acre, é pelo confinamento radical de toda população. A tese do Presidente da República Jair Bolsonaro, com fundamento científico, é pelo confinamento vertical, isolando apenas as pessoas do grupo de risco.

Pois bem. Dr Osmar Terra, discorreu lingamento sobre os dois modelos de enfrentamento da Covid 19. Falou de sua longa experiência como médico, ex-secretário de Saúde do Rio Grande do Sul, que já esteve à frente de várias epidemias virais, inclusive da H1N1.

Para o ex-ministro Osmar Terra a imprensa e alguns políticos tem recorrido muito ao terror para assustar à população. Citou o caso do prefeito de São Paulo, Bruno Covas, citando números de caixões adquiridos, covas abertas, e outras barbaridades, que não trazem, nem informação, nem esperança para a população.

Segundo Osmar Terra, o confinamento horizontal é absolutamente inútil. Causa apenas sofrimento e destrói a economia. Ele desafiou os defensores do confinamento horizontal a apontar um único caso onde esse modelo tenha dado certo.

O melhor modelo de enfrentamento ao Covid 19 foi feito pela Coreia do Sul. Não seguiu a orientação da OMS. Fez um confinamento vertical. Não fechou uma única loja. O país tem 50 milhões de habitantes. Dez milhões na capital. Foram a óbito menos de 3O melhor modelo de enfrentamento ao Covid 19 foi feito pela Coreia do Sul. Não seguiu a orientação da OMS.00 pessoas. A epidemia naquele país já chegou ao fim.

As epidemias virais tem um ciclo de 12 a 13 semanas. A pandemia do Covid 19 está chegando ao fim no final de maio e início de junho. O confinamento horizontal não achará a curva como dizem seus defensores. Ao contrário, aumenta a contaminação.

Os internautas participantes da Live elogiaram muito a iniciativa do Senador acreano. Pediram novas livres sobre temas igualmente importantes. Eu mesmo sugeri que fosse feita uma com o filósofo Olavo de Carvalho, cuja obra tem ajudado a desconstruir o marxismo cultural que nos levou ao Estado de miséria cultural da nossa realidade nacional.

O médico e suplente de Senador Eduardo Veloso, que defende a tese do isolamento vertical, e que vem propondo a retomada da atividade econômica no Estado do Acre, credenciou-se como o profissional que está fazendo o contra ponto aos apóstolos do terrorismo.

O Senador Márcio Bittar se projeta como um líder nacional, advogando as grandes teses do governo Bolsonaro e da salvação do Brasil.

Valdir Perazzo é advogado.

