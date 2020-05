Assassino de Daniella Perez, filha de Glória Perez, vai a ato pró-Bolsonaro em Brasília

Pádua registrou a participação no Instagram: "Totalmente diferente daquela baderna da esquerda"

Guilherme de Pádua participou do ato pró-Bolsonaro no domingo (24), em Brasília. O pastor e ex-ator postou a participação nas redes. “Incrível o ambiente familiar e o clima de paz e de cordialidade entre as pessoas! Bem, mas bem, mas totalmente diferente daquela baderna da esquerda”, contou Pádua.

Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos pelo assassinato de Daniella Perez, em 1992, quando participavam da novela “De Corpo e Alma”, de Glória Perez, mãe de Daniella.

O Instagram do ex-ator é repleto de propagandas da cloroquina e amores ao atual presidente.

Brazil Confirmados 365,213 +1,595 (24h) Mortes 22,746 +30 (24h) Recuperados 149,911 41.05% Ativos 192,556 52.72%

