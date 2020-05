Assessores de deputado e vereador invadem almoxarifado alegando suposta denúncia

Dois homens identificados como Frank Vidal e Wille Viana invadiram o almoxarifado da merenda escolar da Secretaria Municipal de Educação (Semec) na manhã desta sexta-feira, 29. Os dois passaram pela entrada do local sem se identificar aos servidores e entraram, furtivamente, nos locais onde são armazenados os produtos.

Ao serem flagrados, alegaram serem assessores do deputado estadual Roberto Duarte e do vereador Emerson Jarude (ambos do MDB) e disseram que estavam ali para verificar uma suposta denúncia de que haviam alimentos armazenados fora da data de validade.

Sem ter a certeza de que esses falavam a verdade, haja vista que Frank Vidal, assessor de Duarte, vestia apenas uma camisa de algodão, bermuda e chinelos de dedo, os servidores optaram por chamar a polícia que, imediatamente, compareceu ao local para dar apoio aos servidores.

Ao ser notificada do que ocorria, a prefeita Socorro Neri se deslocou até o almoxarifado. Lá, foi afrontada pelos supostos assessores que a acusavam de estar fazendo politicagem. Ela afirmou que a sua gestão não tem nada a esconder e que sempre que precisarem os parlamentares podem fazer as devidas fiscalizações.

Contudo, explicou que é necessário que tudo seja feito da forma correta, ou seja, com parlamentares e assessores fornecendo as informações de identificação necessárias aos funcionários do local. Além disso, Socorro Neri lembrou aos assessores parlamentares que eles não possuem as mesmas prerrogativas de vereadores ou deputados estaduais.

Apesar da denúncia não ter sido constatada, já que havia apenas alguns produtos a vencerem no dia 31 deste mês, e que estes faziam parte de devoluções feitas pelas escolas que se encontram fechadas há mais de dois meses, em virtude das medidas de contenção do novo coronavírus, Socorro Neri disse entender que se trata de uma acusação grave que merece ser investigada conforme determina as boas normas de gestão pública.

“A informação de que tem produto vencido aqui, para mim, é uma informação grave. Vão ser tomadas as providências devidas”, garantiu Socorro Neri. “No entanto, esses materiais estavam nas escolas que estão fechadas há mais de dois meses. Esse material voltou para cá para que seja dado o destino adequado”, completou.

Para comprovar sua afirmação, a prefeita apresentou os protocolos produzidos a partir da devolução feita pelos gestores das escolas.

O outro lado

Em nota à imprensa, o vereador Emerson Jarude contestou a versão de que o assessor Wille Viana entrou sem autorização do porteiro. Segundo o parlamentar, o servidor da prefeitura mudou o discuso após a chegada da polícia.

Para Jarude, a tentativa de desqualificar suas abordagens não é novidade. “É preciso refletir sobre o motivo da prefeita deixar o que estava fazendo e usar da força policial para intimidar assessores parlamentares, que estavam apenas averiguando uma denúncia”, diz a nota.

Ele prometeu falar sobre problemas na merenda escolar da rede pública municipal de Educação na próxima sessão da Câmara dos Vereadores, na terça-feira da semana que vem.

Por telefone, o deputado Roberto Duarte afirmou que não viu nada de mais na conduta do assessor. “Tudo normal”, disse. Ele comenta que foi informado por telefone na manhã desta sexta de que havia denúncias a respeito da merenda escolar e autorizou Frank Vidal a ir até o depósito. “Fomos eleitos pra isso: fiscalizar o poder público. Fizemos apenas o nosso trabalho”.

