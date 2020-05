Auxílio emergencial a servidores da Saúde e Segurança é aprovado em comissões da Aleac

O governo deverá injetar na economia cerca de R$ 5 milhões com o pagamento do benefício

Em sessão extraordinária realizada na tarde deste sábado (23), os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) aprovaram na comissão conjunta o projeto de autoria do Poder Executivo que concede auxílio emergencial no valor de R$ 420,00 aos servidores públicos do setor de segurança, saúde e Procon. A matéria foi aprovada por unanimidade e segue para votação no plenário virtual.

A relatoria da matéria foi do deputado estadual Cadmiel Bonfim (PSDB). Após recomendação do deputado estadual Josa da Farmácia, os parlamentares decidiram apreciar em sessão conjunta das comissões, liderados por Gehlen Diniz (Progressistas), Edvaldo Magalhães (PCdoB) e Chico Viga.

Segundo o PL, serão beneficiados os profissionais que não estão amparados pela lei 3.627/2020, que aumentou a insalubridade de servidores do setor de saúde durante o período de calamidade pública em razão da pandemia. A medida vale por 90 dias.

Em comum acordo, os membros do legislativo expandiram o benefício para servidores de outros setores, incluindo o Procon e o Pró-Saúde. O governo deverá injetar na economia cerca de R$ 5 milhões com o pagamento do benefício.

