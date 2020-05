Avó de Gladson Cameli está internada em UTI de Manaus em estado grave

Fontes do Palácio Rio Branco confirmaram nesta quarta-feira (13) que Marieta Cameli, de 93 anos, avó do governador Gladson Cameli (Progressistas), está internada na UTI de um hospital em Manaus com pneumonia.

Segundo informações repassadas, a matriarca da família Cameli chegou a ser liberada da UTI, mas seu estado de saúde teve agravamento e acabou sendo levada novamente ao local em estado grave.

O governador não comentou o assunto com a reportagem do ContilNet até o fechamento da matéria.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários