Barra de direção quebra e ônibus quase cai em ribanceira na Via Verde

Na tarde deste sábado (2), um ônibus perdeu o controle e quase caiu em uma ribanceira próximo a Terceira Ponte, na Via Verde, em Rio Branco.

Segundo informações do motorista, o coletivo fazia a linha sentido UPA do Segundo Distrito/CEASA, quando ao passar por cima da Terceira Ponte, quebrou a barra de direção do ônibus, com isso, o condutor perdeu o controle.

O veículo invadiu a pista contrária e quase bateu em carros que descia a ladeira para acessar a ponte. O ônibus ficou suspenso e quase caiu em uma ribanceira de aproximadamente 4 metros de altura.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada, isolou a área para o trabalho da perícia e controlou o trânsito que ficou lento por causa do acidente. Muitos curiosos paravam para tirar fotos. Após os devidos procedimentos serem realizados, o veículo foi removido do local por um guincho.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários