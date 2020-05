Bittar diz que Bolsonaro deve sancionar socorro emergencial aos Estados nesta semana

A medida foi aprovada pelo Senado no dia 2 de maio e pela Câmara no dia 6 do corrente mês

Durante videoconferência realizada na segunda-feira (25) com os deputados estaduais federais e prefeitos do interior do Acre para debater a situação financeira dos municípios, o senador Márcio Bittar (MDB), afirmou que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), poderá sancionar ainda nesta semana o socorro financeiro aos estados e municípios diante do impacto da pandemia do novo coronavírus na economia. O valor chega aos R$ 60 bilhões que serão distribuídos entre estados e municípios.

A medida foi aprovada pelo Senado no dia 2 de maio e pela Câmara no dia 6 do corrente mês, mas ainda depende do aval de Bolsonaro e o ministro da economia Paulo Guedes.

Bittar pontuou que o Acre receberá cerca de R$ 200 milhões em quatro parcelas, totalizando, R$ 800 milhões que deverão ser distribuídos entre os 22 municípios. “Somente Rio Branco deverá receber R$ 70 milhões em quatro vezes onde os gestores irão decidir como distribuir”, explicou.

A sanção do projeto de socorro emergencial aos estados e municípios servirá para o enfrentamento dos efeitos decorrentes da pandemia do novo coronavírus. O programa de socorro previsto na proposta é destinado para compensação de perdas de receita e ações de prevenção.

O emedebista frisou que de suas emendas impositivas do Senado Federal em Brasília, ele destinou R$ 13 milhões para investimentos na área de saúde. “Destas, R$ 3 milhões já chegaram ao Acre, o restante depois. Já para Cruzeiro do Sul, eu consegui R$ 2 milhões extras, que já está na conta da prefeitura”, destacou dizendo que ainda trabalhará para envio de mais recursos para os municípios acreanos. “Acredito que o Estado tem fôlego, os municípios não”, ressaltou.

