Cameli diz que hospitais de campanha deverão ser entregues dia 10 de junho 

O governador Gladson Cameli (Progressistas) que esteve em Brasília na última quinta-feira (21), revelou por meio das redes sociais que os dois hospitais de campanha, da capital e de Cruzeiro do Sul, deverão ser entregues até o dia 10 de junho.

“Iniciamos a obra há cerca de 20 dias e vamos buscar atender a população que necessita de atendimento para Covid-19 no Acre”, declarou.

O secretário de Saúde do Acre Alysson Bestene garantiu que o hospital de campanha que está sendo construído no Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) em Rio Branco, estão com 70% das obras concluídas.

Brazil Confirmados 314,769 +3,848 (24h) Mortes 20,267 +185 (24h) Recuperados 125,960 40.02% Ativos 168,542 53.54%

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários