Caminhonete tomba após colidir na Rodovia AC-40, entre Rio Branco e Quinari

Segundo informações de populares, uma caminhonete modelo S10 vinha sentido Rio Branco – Senador Guiomard e tentou fazer conversão para entrar no Ramal da Garapeira, quando atingiu a lateral de outra caminhonete modelo Amarok de cor branca, que estava trafegando no sentido contrário.

O impacto fez com que a Amarok tombasse na pista de rolamento. Ao todo havia 4 pessoas dentro do 2 veículos, sendo necessário, em primeiro momento, acionar duas ambulâncias, mas após rápida análise, as unidades de socorro não precisaram mais irem até o local, pois todos estavam bem. Apenas danos matérias foram registrados nesse acidente.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da perícia. O veículo teve que aguardar o guincho para ser desvirado.

Brazil Confirmados 347,398 +16,508 (24h) Mortes 22,013 +965 (24h) Recuperados 142,587 41.04% Ativos 182,798 52.62%

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários